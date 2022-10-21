Затримка "єВідрядження" пов'язана із доопрацюванням питання застави

Перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко сподівається на вирішення питання із закордонними відрядженнями у період війни шляхом запуску ІТ-продукту "єВідрядження" після доопрацювання питання застави.

"Коли буде доопрацьовано аспект із цією заставою, тоді, думаю, це питання може бути вирішене", - сказала вона на бізнес-форумі "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: виклики воєнного часу" у Києві у п'ятницю.

Свириденко зазначила, що сама заборона на виїзд за кордон, поки в країні триває повномасштабна війна, є правильною, проте наявність механізму тимчасового виїзду представників компаній зовнішньоекономічної сфери, із зарплатою вищою за середню і які не мають боргів перед державою, була б корисною для економіки.

За її словами, відповідний ІТ-продукт розроблено спільно з Мінцифри, проте основна дискусія виникла навколо ескроу-рахунків та обсягу застави.

"Ця не плата за те, щоб людина виїхала і не повернулася", - наголосила перший віцепрем'єр.

Як повідомлялося, Свириденко та віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 19 серпня за підсумками засідання уряду анонсували запуск з 1 вересня в експериментальному режимі програми "єВідрядження", що дозволяє фізичним особам-підприємцям та компаніям за дотримання низки умов відправити до короткострокового закордонного відрядження низку співробітників. яким зараз такий виїзд заборонено.

"Підготуйтеся до старту "єВідрядження": подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тис. грн на рахунок Ощадбанку", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він додав, що середня зарплата в компанії має бути не менше 20 тис. грн і одночасно відправити у відрядження підприємство зможе не більше ніж 10% співробітників, а термін відрядження не повинен перевищувати 7 днів. За його словами, передбачалося, що з 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі Дія в кілька кліків.

Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль вирішив відкласти підписання ухвали. У середині вересня він повідомив, що документ має бути доопрацьований, щоб бути більш простим, прийнятним та зрозумілим для бізнесу.