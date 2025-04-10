Індекси найбільших бірж злетіли вгору після проголошення Трампом паузи - ЗМІ

Американські акції злетіли вгору в середу після того, як президент Трамп шокував інвесторів заявою про 90-денну паузу в застосуванні певних тарифів до більшості країн, пише The Wall Street Journal.

"Технологічний індекс Nasdaq виріс на 12%, що стало його найкращим днем за останні 24 роки. S&P 500 додав 9,5%, досягнувши найбільшого зростання з 2008 року, а індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 7,9%, що стало найкращим днем з 2020 року. Згідно з даними Dow Jones Market Data, зростання індексу "блакитних фішок" на 2 963 пункти стало найбільшим в історії", - інформує видання.

Також зросли котирування сировинних ресурсів, у тому числі нафти, – вартість еталонного сорту Brent сягнула 66 доларів за барель після того як опускалася в середу нижче 60 доларів.

В інвестбанку Goldman Sachs скасували прогноз рецесії в США.

Джерело: https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-trump-tariffs-trade-war-04-09-25?mod=WSJ_home_supertoppertop_pos_1