Глава МЗС Данії: Путін – маленька людина, він не виграє війну з Україною

Президент РФ Володимир Путін - маленька людина і в прямому, і у фігуральному значенні, він не виграє війну з Україною, заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

"Сьогодні ми поїдемо до Бучі, де сталися перші в цій широкомасштабній агресії воєнні злочини РФ. Просто неможливо уявити, що одна людина може наказати вчинити стільки жахливих злочинів. Данія продовжить розслідувати й фіксувати воєнні злочини РФ, допомагати Україні озброєнням, і ми продовжимо показувати світові, що тут робить Росія. Путін і РФ цю війну не виграють, вони програють. Він – маленька людина і в прямому, і у фігуральному значенні. Й усі ці надії кривавої жалюгідної людини наштовхнулися на масовану та натхненну боротьбу українців", - сказав Кофод на пресконференції у Києві в четвер.

За його словами, Данія бачить, що Україна зламала плани РФ.

"Наступна фаза буде зосереджена на тому, щоб Росія вже зазнала остаточної поразки, а Україна стала переможцем, і саме тому ми продовжуємо надавати важливе військове обладнання та навчання вашим військовим", - зазначив Кофод.

Глава МЗС Данії виступив за обмеження поїздок росіян до ЄС.

"Ми маємо дуже жорстко обмежити можливість для російських туристів насолоджуватися благами цивілізації, коли вони руйнують цю цивілізацію. Отже, ми боротимемося разом з вами. Ми не поступимося, ми готові битися в цій війні, скільки знадобиться - до вашої перемоги", – запевнив він.

Кофод додав, що в середу уряд Данії представив новий бюджет на 2023 рік, і в ньому Україна є пріоритетом як одержувач фінансової та військової допомоги.