Події

15:30 01.09.2022

За пів року війни постраждала третина лісового фонду України, збитки перевищують 180 млрд грн – голова Мінприроди

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За пів року війни постраждала третина лісового фонду України, збитки перевищують 180 млрд грн – голова Мінприроди

За пів року розв'язаної Росією війни в Україні постраждало майже 3 млн га лісів, що становить третину її лісового фонду, збитки, завдані рослинному світу та лісам, зросли орієнтовно до 183 млрд грн, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Кількість лісових пожеж зросла в рази. Якщо у 2021 році у нас була лише одна масштабна пожежа, тобто на території понад 5 га, то за поточні пів року ми вже фіксуємо понад 100 таких випадків. Це результат ракетних обстрілів, вибухів мін", – сказав Стрілець на брифінгу в Медіа-центрі у Києві у четвер.

При цьому він зазначив, що часто виїзд пожежних бригад неможливий через загрозу життю.

За його даними, 20% природоохоронних територій України уражені війною, під окупацією перебувають 8 заповідників та 12 національних парків.

Серед прикладів окупованих заповідних земель, що перебувають під загрозою знищення, Стрілець назвав острів Джералгач, який називають українськими Мальдівами, але біля якого тепер масово гинуть на мінах дельфіни, Кінбурнську косу з дикими орхідеями та рожевими фламінго, заповідник "Асканія Нова", національний парк "Святі гори", який вже на 80% знищено.

Як повідомлялося, за даними Мінприроди, збитки довкіллю від війни вже оцінюються майже в 1 трлн грн.

Теги: #війна #збитки #ліси

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