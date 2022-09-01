Шкарлет: 865 тис. дітей навчатимуться в очному форматі, 1,252 млн – у змішаній формі та 1,782 млн – в онлайн форматі

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що на сьогодні 865 тис. дітей навчатимуться в очному форматі, 1,252 млн – у змішаному та 1,782 млн – в онлайн форматі.

"У повноформатному режимі навчатимуться 864,5 тис. дітей, батьки яких повірили в школу і визначили для себе ту тезу, яку ми формували протягом усього літа, - повертайся до навчання. 1 млн 782 тис. дітей навчатимуться виключно в онлайн форматі, так визначили батьки, школи, територіальні громади та засновники, й 1 млн 252 тис. навчатимуться змішано", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер удень.

Міністр також зазначив, що на сьогодні 492 тис. учнів перебувають за кордоном, а у березні їх було 670 тис.

З огляду на це він висловив стриманий оптимізм щодо повернення учнів в Україну.

Крім того, міністр висловив сподівання, що до 15 вересня вже 71% українських шкіл відповідатиме вимогам безпеки та буде готовим до повноформатного навчання.