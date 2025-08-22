Інтерфакс-Україна
Події
09:39 22.08.2025

Міносвіти розповіло про оновлені правила олімпіад у новому навчальному році

Міністерство освіти і науки розповіло про оновлені правила для учнівських олімпіад і турнірів у новому навчальному році.

"У новому навчальному році учнівські олімпіади та турніри проходитимуть за оновленими правилами, які відкривають ще більше можливостей для школярів. З’являться додаткові стимули для розвитку їхнього потенціалу. Ми прагнемо об’єднати учасників у міцну спільноту навколо олімпіадного й турнірного руху та забезпечити всебічну підтримку", — йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що всеукраїнські олімпіади відбуватимуться в 3 етапи: І етап — місцевий з відкритою реєстрацією для всіх охочих; ІІ етап — обласний + учасники з-за кордону + учні наукових ліцеїв; ІІІ етап — державний + переможці закордонного округу + учні УФМЛ (в олімпіадах з математики, астрономії, фізики)

Нове положення передбачає більше можливостей для залучення нових талантів: можливість самовисування на І (місцевий) етап олімпіади, без посередництва школи чи вчителів; доступність олімпіад і турнірів для дітей з ООП (особливими освітніми потребами); можливість участі українських учнів із-за кордону: такі учні приєднуватимуться до ІІ етапу олімпіади й писатимуть її дистанційно з дотриманням заходів для академічної доброчесності; системна підготовка учнівського олімпіадного резерву (школи, навчальні збори, відбіркові та тренувальні збори); доступність для учнів наукових ліцеїв участі на ІІ етапі, а для учнів з Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка (УФМЛ) на ІІІ етапі в олімпіадах з математики, фізики, астрономії.

"На ІІ (обласному) етапі — учасники з усіх областей матимуть однакові завдання. Окрім цього, чітко визначено роль журі та предметно-методичної комісії, персональна відповідальність за передчасне розголошення завдань, а також створено алгоритм уникнення конфлікту інтересів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що тепер буде більше шансів пройти на ІІІ етап олімпіади завдяки оновленій системі рейтингів.

"Тепер склад учасників ІІІ етапу формуватиметься з двох частин: регіональної команди та додаткової, що визначатиметься за Всеукраїнським рейтингом серед учасників ІІ етапу. Така система дає змогу більшій кількості учнів узяти участь у фінальних змаганнях, навіть якщо вони не стали переможцями обласного етапу, але показали високі результати у всеукраїнському рейтингу. Таким чином підвищено доступність олімпіад для понад 30–40% учнів і учениць", - розповіли в міністерстві.

Крім того, запроваджується нова STEM-олімпіада - інтелектуальне змагання з дисциплін природничої, математичної, технологічної та інформатичної освітніх галузей серед учнів 9–11 класів шкіл та профтехів.

Серед іншого передбачаються: відбіркові збори — формують команди учнів з-поміж переможців ІІІ етапу для участі в Міжнародних олімпіадах; тренувальні збори — підготовка переможців Відбіркових зборів до міжнародних змагань, що організовує Національний центр "Мала академія наук України".

Теги: #навчальний_рік #міносвіти

