Аварійний захист ЗАЕС відключив працюючий блок №5 після обстрілів військ РФ - "Енергоатом"

Аварійний захист ЗАЕС після чергових обстрілів російськими військовими по майданчиках станції відключив один із двох працюючих блоків – п'ятий, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", - ідеться у повідомленні НАЕК у телеграм-каналі у четвер.

Окрім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі відбулося знеструмлення непрацюючого енергоблоку №2 із запуском дизель-генераторів, зазначили в "Енергоатомі".

Там наголосили, що це вже вдруге за останні десять днів "злочинні дії рашистів призвели до відключення блоку та знеструмлення станції".

Згідно з повідомленням, енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України та водночас живить власні потреби ЗАЕС.

"Український персонал станції робить усе можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури", – наголосила компанія.