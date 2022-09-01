Події

09:30 01.09.2022

Аварійний захист ЗАЕС відключив працюючий блок №5 після обстрілів військ РФ - "Енергоатом"

1 хв читати
Аварійний захист ЗАЕС відключив працюючий блок №5 після обстрілів військ РФ - "Енергоатом"

Аварійний захист ЗАЕС після чергових обстрілів російськими військовими по майданчиках станції відключив один із двох працюючих блоків – п'ятий, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", - ідеться у повідомленні НАЕК у телеграм-каналі у четвер.

Окрім того, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі відбулося знеструмлення непрацюючого енергоблоку №2 із запуском дизель-генераторів, зазначили в "Енергоатомі".

Там наголосили, що це вже вдруге за останні десять днів "злочинні дії рашистів призвели до відключення блоку та знеструмлення станції".

Згідно з повідомленням, енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України та водночас живить власні потреби ЗАЕС.

"Український персонал станції робить усе можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури", – наголосила компанія.

Теги: #блок #відключення #обстріл #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 01.09.2022
Місія МАГАТЕ ухвалила рішення рухатися у бік Запорізької АЕС

Місія МАГАТЕ ухвалила рішення рухатися у бік Запорізької АЕС

11:25 01.09.2022
Російські окупанти знову обстріляли евакуаційну колону у Василівці

Російські окупанти знову обстріляли евакуаційну колону у Василівці

10:05 01.09.2022
Російські окупанти обстріляли Енергодар і територію ЗАЕС у день запланованого візиту місії МАГАТЕ – ГУР

Російські окупанти обстріляли Енергодар і територію ЗАЕС у день запланованого візиту місії МАГАТЕ – ГУР

09:43 01.09.2022
Місія МАГАТЕ перебуває на блокпосту в Новоолександрівці, рух колони зупинено - джерело

Місія МАГАТЕ перебуває на блокпосту в Новоолександрівці, рух колони зупинено - джерело

08:52 01.09.2022
Росіяни обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС

Росіяни обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС

08:30 01.09.2022
Окупанти завдали ракетного удару по Одещині, постраждалих немає

Окупанти завдали ракетного удару по Одещині, постраждалих немає

08:00 01.09.2022
У результаті масованого нічного ворожого обстрілу у Печенігах на Харківщині почалися пожежі в амбулаторії та житловому будинку, одна людина госпіталізована із пораненнями

У результаті масованого нічного ворожого обстрілу у Печенігах на Харківщині почалися пожежі в амбулаторії та житловому будинку, одна людина госпіталізована із пораненнями

07:37 01.09.2022
Ворог обстрілює Енергодар із п'ятої ранку, є постраждалі

Ворог обстрілює Енергодар із п'ятої ранку, є постраждалі

06:33 01.09.2022
Місія МАГАТЕ має прибути на ЗАЕС 1 вересня, незважаючи на провокації окупантів

Місія МАГАТЕ має прибути на ЗАЕС 1 вересня, незважаючи на провокації окупантів

16:10 31.08.2022
Голова МАГАТЕ впевнений, що місію на ЗАЕС може бути виконано безпечно

Голова МАГАТЕ впевнений, що місію на ЗАЕС може бути виконано безпечно

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Місія МАГАТЕ ухвалила рішення рухатися у бік Запорізької АЕС

ДБР надіслало документи на екстрадицію одного з фігурантів "батальйону Монако"

Українці зроблять усе, щоб народи Європи жили вільно, – Зеленський

Місія МАГАТЕ перебуває на блокпосту в Новоолександрівці, рух колони зупинено - джерело

Українські діти зробили свій вибір на користь народу

ОСТАННЄ

В Україні планують провести міжнародну конференцію з відбудови зруйнованих під час війни об'єктів Житомирщини

На Київщині горять торфовища, жителів столиці просять обмежити перебування на вулиці

В Україні ідентифікували 7 тисяч депортованих до РФ дітей, 53 дитини вдалося повернути

Comfy відкрила новий магазин у Кременчуці

Очне навчання в новому навчальному році у Києві обрали 138 тис. учнів - Кличко

Глава МЗС Данії прибув із візитом до Києва

У Росії не виходить підготувати проведення псевдореферендуму на Херсонщині - голова облорганізації "Слуги народу"

У школах Луганщини розпочали навчання 28 тис. учнів – ОВА

ДБР висунуло підозру ексдиректору кримського ДП "Сервіс", який вивів $147,5 тис. до російського банку

80% школярів Харкова виявили бажання навчатися онлайн у школах міста

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА