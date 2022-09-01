Події

08:52 01.09.2022

Росіяни обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС

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Росіяни обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС

Російські окупаційні війська ведуть артилерійський обстріл погодженого маршруту місії МАГАТЕ із Запоріжжя на Запорізьку атомну електростанцію, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух із міркувань безпеки. Україна продовжує докладати зусиль для гарантування безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. Вимагаємо від РФ припинити провокації та надати доступ до РФ до українського ядерного об'єкта", - написав Старух у телеграм-каналі вранці у четвер.

 

 

 

Теги: #обстріл #заес #окупанти

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