Події

07:52 01.09.2022

Байден запропонував прем'єру Іраку допомогу у врегулюванні політичної кризи

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Байден запропонував прем'єру Іраку допомогу у врегулюванні політичної кризи

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Іраку Мустафою аль-Казимі запропонував надати підтримку зусиллям іракського політика щодо деескалації напруженості в країні, повідомляє Білий дім.

"Президент і прем'єр-міністр вітали відновлення безпеки на вулицях та закликали всіх іракських лідерів взяти участь у загальнонаціональному діалозі для вироблення спільного рішення відповідно до конституції та законів Іраку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Байден також "запропонував свою повну підтримку зусиллям прем'єр-міністра аль-Казимі щодо деескалації напруженості в регіоні через діалог та дипломатію".

У понеділок в Іраку почалася нова хвиля протестів після того, як впливовий іракський богослов Муктада ас-Садр оголосив про те, що він залишає політику. Тоді сотні людей увірвалися до палацу республіки, чільне місце зустрічей іракських політиків із іноземними колегами. Пізніше ас Садр закликав прихильників припинити протести. Після цього ситуація в Іраку загалом нормалізувалася.

 

 

Теги: #сша #розмова #ірак

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