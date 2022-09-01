Події

07:37 01.09.2022

Ворог обстрілює Енергодар із п'ятої ранку, є постраждалі

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Ворог обстрілює Енергодар із п'ятої ранку, є постраждалі

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Енергодар із п'ятої ранку, є постраждалі, докладна інформація з'ясовується, повідомляє міський голова Дмитро Орлов.

"Енергодар. Із п'ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чути автоматні черги. Відомо про влучення до кількох цивільних об'єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з'ясовуємо", - написав Орлов у телеграм-каналі у четвер уранці.

Пізніше міський голова повідомив, що росіяни задіяли авіацію, також є інформація про влучення до житлових будинків, дитячих садків.

"Самі ж вбивці цивільного населення, які обстрілюють зранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію ( над містом кружляють гелікоптери) вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів. Надходить інформація про влучення в житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова. В приватні присадибні будинки в кооперативах в передмісті. В приймальний покій СМСЧ, магазин, дитячі садочки!", - написав Орлов.

 

 

 

 

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріл #енергодар

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