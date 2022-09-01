Події

07:27 01.09.2022

Зеленський закликав кінематографістів не бути байдужими до війни в Україні

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Зеленський закликав кінематографістів не бути байдужими до війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до гостей та учасників Міжнародного Венеціанського кінофестивалю та закликав кінематографістів не бути байдужими до війни в Україні, яку розв'язала Росія.

"Я ціную можливість звернутися сьогодні до вас і розповісти нашу історію. Про Україну, її народ та війну, яку Росія веде проти нас 189 днів. (…) 189 днів війни, яка йде в Україні і від якої нібито втомилися Європа та світ. Так говорить Росія. Цього хоче Росія. Цього Росія домагається. Примітивний сюжет у трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки. Звик до війни. Змирився з війною. Забув про війну. Цей задум ніколи не повинен втілитись у життя", - повідомив президент час свого відеозвернення.

"Ваші позиції важливі, ваш голос впливовий, ваше гучне слово. Найменше, що ви можете сьогодні зробити, а точніше – не зробити – це не мовчати, не бояться, не відволікатися, не проходити повз і не бути байдужими до війни в Україні, яку розв'язала Росія", - зазначив Зеленський.

Крім цього, президент України наголосив, що "для когось сила – це лише ракети та ядерні боєголовки. Для нас сила – у філософії, ментальності, це смисли та слова. Для нас це теж зброя. Я хочу, щоб у світі кожна країна, кожен народ, кожен інститут та спільнота мали чітке уявлення про те, що переживає зараз Україна".

 

 

 

Теги: #звернення #зеленський #венеціанський_кінофестиваль

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