За добу на півдні України знищено 201 окупанта, 43 одиниці техніки, 6 складів боєприпасів, 2 командні пункти

За добу середи українські захисники знищили 201 агресора, 43 одиниці ворожої техніки, 6 складів боєприпасів, а також 2 командні пункти противника, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"В результаті наших вогневих зусиль ворог зменшив свою присутність на 2️0️1️ рашиста, 1️2️ танків Т-72 та 1️8️ одиниць авто-бронетехніки. Влучно знищено важку вогнеметну систему "Сонцепек", зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3", 5️ Б", самохідна гаубиця "Акація", 2️ самохідні артустановки, 3️ мобільні міни. Ліквідовано 6️ складів ворожих боєприпасів у Бериславському, Генічеському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашутно-десантного та 56-го десантно-штурмових полків, - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбуці в ніч на четвер.

Українська авіація завдала 2️4️ удари по місцях зосередження ворога, його командним та опорним пунктам, логістичним центрам, транспортним шляхам та бойовим позиціям.

У середу противник завдав авіаційного удару парою гелікоптерів Ка-52 по Березнегуватській громаді, жертв немає.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань завдано ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами, станціях радіоелектронної боротьби і радіолокаційним, реактивним системам залпового вогню і засобам протиповітряної оборони ворога. Утримування Каховського та Дар'ївського мостів під щільним вогневим контролем виключив їх використання ворогом для підтягування техніки та боєприпасів. Влучення результативні, ушкодження суттєві. Налагоджену окупантами понтонну переправу в районі Даріївки знищено.", - зазначають у ОК "Південь".

Остаточні втрати ворога уточнюються.

У Чорному морі вороже корабельне угруповання залишається без змін.