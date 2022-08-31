Події

19:31 31.08.2022

Окупанти продовжують блокувати цивільне судноплавство із північно-західної частини Чорного моря

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Окупанти продовжують блокувати цивільне судноплавство із північно-західної частини Чорного моря

Російські окупанти продовжують здійснювати дії щодо блокування цивільного судноплавства у північно-західних районах Чорного моря, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

 

 

Теги: #море #блокування #судноплавство

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