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19:08 31.08.2022

СБУ викрила організаторів силового перевороту, яких координували російські спецслужби

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СБУ викрила організаторів силового перевороту, яких координували російські спецслужби

Слідчі Служби безпеки України передали до суду справу двох суспільно-політичних діячів, які готували насильницьку зміну і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

"Встановлено, що зловмисники діяли, координуючись із росіянами та окремими членами ГО "Український вибір". Серед іншого, у 2019 році вони мали зв'язок із прийомною тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова", - повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідчих СБУ, у період окупації Криму та військового вторгнення до Донецької та Луганської областей фігуранти тісно співпрацювали з політичними структурами Віктора Медведчука, обговорюючи плани створення союзної держави Росії, Білорусі та України. Проте очікуваного фінансування з боку Медведчука не було, тож вони почали діяти окремо. Забезпечити коштами їх пообіцяв представник Росії, який має зв'язки у російських спецслужбах та уряді.

"Для силового повалення влади фігуранти розробили план проведення "Національних зборів". Однодумці та учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися в Києві та оголосити про усунення президента, розпуск Верховної Ради та уряду", - зазначають у СБУ.

На організацію та проведення "Національних зборів" фігуранти мали отримати $9,7 млн, які мали бути витрачені на оренду приміщень штабів і залів у столиці та регіонах, витрати на 380 осіб "делегатів" та їх супровід, оплату охоронних та силових заходів з участю 1356 громадян, витрати на офісну техніку, телефони, транспорт, зв'язок, сервер, а також на гонорари за послуги ЗМІ.

Щоб забезпечити силову частину перевороту, один із фігурантів приступив до вербування осіб із досвідом військової служби. Співучасника бунтівників, викритого СБУ на спробі вербування "силовиків", і який дав свідчення на основних фігурантів, вже засуджено.

"На момент початку повномасштабного вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування. Імовірною причиною є розкрадання коштів, виділених на підривну діяльність в Україні, з яким пов'язана низка гучних відставок у російському уряді та силових структурах", - зазначають у СБУ.

У той час, коли бойові дії йшли під Києвом, бунтівники змінили план перевороту на створення "народних республік" у західних областях. Це сталося через впевненість у швидкій окупації східної, північної та південної частини України.

Під час обшуків, які пройшли після затримання фігурантів, СБУ вилучила кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості та силовиків, а також переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Фігуранти обвинувачуються у змові про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, тобто за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні продовжуються для притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

 

 

Теги: #росія #переворот #підготовка #викриття

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