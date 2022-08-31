АТБ спростовує інформацію про реалізацію у своїй мережі розкраденої у Запоріжжі гумдопомоги

Інформація про реалізацію розкраденої гуманітарної допомоги в Запоріжжі та області в мережі "АТБ" не відповідає дійсності, заявили в корпорації "АТБ".

"Корпорація "АТБ" не мала і не має жодних підписаних угод щодо постачання на реалізацію продуктів харчування та товарів першої необхідності гуманітарного спрямування від сторонніх постачальників через магазини торгової мережі "АТБ" у регіоні", - повідомляється на сайті корпорації.

Торгова мережа раніше повідомляла про запуск додаткових імпортних поставок закордонних продуктів харчування та товарів першої необхідності, які закуповує самостійно у західних партнерів-виробників.

Крім того, органи контролю неодноразово проводили відповідні перевірки у магазинах торгової мережі "АТБ" через підозри у реалізації гуманітарної продукції.

"Жодного факту реалізації гуманітарної продукції виявлено не було", - наголосили в корпорації.

"АТБ" засуджує будь-які дії посадових осіб щодо привласнення та нецільового використання гумдопомоги, зазначено у заяві. Корпорація також залишає за собою право використовувати всі законні методи захисту честі, гідності та ділової репутації.

Як повідомлялося, Служба безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України провели низку обшуків у Запоріжжі за фактом ймовірного незаконного надання гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області з початку повномасштабного вторгнення РФ. Обшуки було проведено у міськраді, обласній військовій обладміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб. Пізніше Євген Шевченко, відомий як агент НАБУ, у фейсбуці опублікував інформацію про причетність до реалізації привласненої гумдопомоги торгових мереж "АТБ" та "Сільпо".