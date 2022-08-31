На Київщині 86% закладів освіти розпочнуть роботу в очному чи змішаному форматі

Навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, у Київській області 86% навчальних закладів розпочнуть свою роботу в очному чи змішаному форматі, повідомляється на сайті Київської обласної військової адміністрації з посиланням на голову КОВА Олексія Кулебу.

"У Київській області 86% закладів освіти розпочнуть свою роботу в очному або змішаному форматі. Змішаний формат поєднуватиме офлайн та дистанційні формати. У 14% освітніх установ діти будуть навчатися виключно дистанційно", – сказав голова обладміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, в області працюють 1353 навчальні заклади різного рівня та форми власності. Комісії в районах та громадах перевірили всі навчальні заклади та рекомендували до використання 1095 споруд як укриття. Переважна більшість із них найпростіші, але обладнані електро- та водопостачанням, вентиляцією та водовідведенням.

Голова обладміністрації наголосив, що у всіх навчальних закладах області рішення щодо формату навчання ухвалювали індивідуально, насамперед з огляду на ситуацію безпеки.

"У всіх закладах освіти проходять навчання педагогічних працівників щодо організації роботи під час повітряних тривог. Також опрацьовані шляхи евакуації. Для учнів вже розпочались і будуть проводитися до 5 вересня навчальні евакуації", – підсумував Кулеба.