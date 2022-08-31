Події

08:30 31.08.2022

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Луганщині зруйновано 160 навчальних закладів, з яких 19 ущерть

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Луганщині зруйновано 160 навчальних закладів, з яких 19 ущерть

Із 24 лютого в Луганській області в результаті збройної агресії РФ зруйновано 160 навчальних закладів різних типів, 19 із них уже не відновити, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Понад 160 навчальних закладів Луганщини зазнали руйнувань під час російського вторгнення, 19 із них не підлягають відновленню", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.

За його словами, більшість із пошкоджених шкіл і дитячих садків можна відремонтувати, але руйнування там дуже значні – роботи передбачають значні капіталовкладення.

Гайдай також уточнив, що за півроку росіянами пошкоджено або зруйновано:

- 54 заклади дошкільної освіти (5 зруйновано повністю);

- 85 закладів загальної середньої освіти (8 зруйновано повністю);

- 6 закладів позашкільної освіти (1 зруйновано повністю);

- 14 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2 зруйновано повністю);

- 4 заклади фахової передвищої освіти (3 зруйновано повністю);

- 2 заклади вищої освіти.

 

 

 

Теги: #руйнування #луганська_область #навчальні_заклади

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