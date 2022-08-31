Чотири рази за ніч окупанти обстріляли Нікополь і Нікопольський район, поранено жінку

У ніч проти середи, 31 серпня, російські окупанти чотири рази обстріляли Нікополь і Нікопольський район Дніпропетровської області, в результаті поранено жінку, багато руйнувань у райцентрі, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Під прицілом ворога був Нікопольський район. Російські окупаційні війська обстріляли його з "Градів" та важкої артилерії чотири рази за ніч. Двічі вдарили по самому Нікополю. Поранено 57-річну жінку. Вона перебуває в лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої важкості", – написав він у телеграм-каналі.

Резніченко уточнив, що ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.

"У Мирівській громаді обійшлося без постраждалих", – констатував голова ОВА.