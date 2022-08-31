Події

07:31 31.08.2022

ЗСУ завдали удару по чотирьом пунктам управління окупантів і чотирьом мостам на південному напрямку

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ЗСУ завдали удару по чотирьом пунктам управління окупантів і чотирьом мостам на південному напрямку

У вівторок, 30 серпня, ЗСУ знищили 4 пункти управління окупантів та пошкодили 4 мости, а також завдали 16 авіаударів по опорних пунктах, складах боєприпасів та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян, повідомили в ОК "Південь".

"Протягом бойового дня нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по 4-м пунктам управління ворожих військ та по 4-м транспортним артеріям - Каховському, Дар'ївському та двом Антонівським мостам. Ступінь пошкодження максимально обмежує їх використання", - йдеться у зведенні в ніч на середу на Фейсбуці.

Також повідомляється, що авіацією ЗСУ відпрацьовано 16 ударів по опорних пунктах, складах боєприпасів і районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів.

За підтвердженими результатами виконання вогневих завдань від ворожого війська "відмінусовано" 117 рашистів, понад 30 одиниць техніки: 9 танків Т-72, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", 18 одиниць авто-бронетехніки та 4 склади боєприпасів у Баштанському, Бериславському, Каховському та Херсонському районах.

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі без змін складу, завдань та загроз продовжує ховатися від шторму та ймовірної поразки вздовж кримського узбережжя.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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