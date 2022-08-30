Події

20:04 30.08.2022

Мешканці Ізюма, яка погодилася на посаду в окупаційній "тимчасовій адміністрації", оголошено про підозру

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Мешканці Ізюма, яка погодилася на посаду в окупаційній "тимчасовій адміністрації", оголошено про підозру

Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно оголошено про підозру 59-річній жінці, яка стала "начальником відділу з контролю за веденням документообігу" в окупаційній "тимчасовій адміністрації".

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, жінці інкримінується добровільне зайняття посади, пов'язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території (ч.1 ст.111-1 КК України).

"За даними слідства, у квітні цього року жінка добровільно обійняла посаду "начальника відділу" у так званій тимчасовій адміністрації м. Ізюм. Серед її головних службових обов'язків – контроль ведення документообігу псевдооргана", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП у Харківській області.

 

 

Теги: #прокуратура #ізюм #колаборант

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