СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гумдопомоги топ-чиновниками у Запорізькій області

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України здійснюють низку обшуків у Запоріжжі за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє пресцентр СБУ, йдеться про обшуки у: міськраді; обласній військовій обладміністрації; складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

Під час обшуків у посадових осіб Запорізької міської ради виявлено: речовини, подібні до наркотичних засобів (спрямовані на експертизу); незареєстрована вогнепальна зброя та патрони до неї; велика кількість готівки.

Триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ст. 368-5. Слідчі дії продовжуються, додаткова інформація буде оприлюднена пізніше.