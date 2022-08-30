За результатами візиту місії МАГАТЕ територія ЗАЕС та Енергодара має бути демілітаризована – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що за результатами візиту місії Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) в м.Енергодар Запорізької області територія Запорізької атомної електростанції і всього Енергодара буде демілітаризована.

"В Україну прибула і почала роботу місія МАГАТЕ. Основна мета - візит на Запорізьку АЕС ... ми очікуємо, що за результатами візиту місії МАГАТЕ територія ЗАЕС і Енергодара буде демілітаризована, російські війська і техніка залишать територію станції так само, як і співробітники Росатому", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що ЗАЕС повинна повернуться повністю під контроль України.