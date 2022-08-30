За понеділок ЗСУ знищили три російські безпілотники

За минулу добу, понеділок, 29 серпня, підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили три російські БПЛА оперативно-тактичного рівня та одну керовану авіаційну ракету класу "повітря – поверхня" Х-59, повідомляє пресслужба ПС ЗСУ в телеграм-каналі.

"Авіація Повітряних сил здійснила понад 15 групових авіаційних ударів по позиціях окупаційних військ на різних напрямках. Винищувачі, бомбардувальники та штурмовики завдають ракетно-бомбових ударів по складах боєприпасів, бойовій броньованій техніці, засобах протиповітряної оборони, реактивних системах залпового вогню, переправах, запасах ПММ, скупченню живої сили та техніки окупантів", - зазначається в повідомленні.