Події

08:54 30.08.2022

Масований обстріл окупантів 16 ракетами С-300 Миколаєва призвів до значних руйнувань і пошкоджень будівель і транспортної інфраструктури

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Масований обстріл окупантів 16 ракетами С-300 Миколаєва призвів до значних руйнувань і пошкоджень будівель і транспортної інфраструктури

Масований обстріл окупантів у понеділок 16 ракетами С-300 призвів до значних руйнувань і пошкоджень будівель і транспортної інфраструктури Миколаєва, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"За інформацією ОК "Південь", вдень, 29 серпня, після 15:15 Миколаїв зазнав масованого обстрілу шістнадцятьма зенітними ракетами С-300, який призвів до численних руйнувань і пошкоджень приватних і багатоповерхових будинків, об'єктів транспортної інфраструктури. Внаслідок чого двоє людей загинули та 24 отримали поранення", - написав Кім у телеграм-каналі.

Також повідомляється, що у понеділок о 09:17 та 15:20 зафіксовано ворожі обстріли по м. Очаків Очаківської громади. Влучення територією аквазони. Постраждалих немає.

Крім того, об 11:10 в результаті обстрілу с. Червоне Воскресенської громади частково зруйновано будівлю, пошкоджено газопровід. Постраждалих немає. Також увечері, 29 серпня, о 16.02 за межами с. Калинівка внаслідок обстрілу сталася пожежа на відкритій території. Без постраждалих.

У Баштанському районі увечері 29 серпня були атаки двома зенітними ракетами С-300. Внаслідок розриву ракет пошкодження приватних будинків, які попередньо постраждали, немає.

Під постійним обстрілом залишаються села Березнегуватської громади, що знаходиться на лінії розмежування. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #миколаїв #обстріли

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