Події

08:47 30.08.2022

Минулої доби на Харківщині не зафіксовано пожеж у результаті ворожих обстрілів

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Минулої доби на Харківщині не зафіксовано пожеж у результаті ворожих обстрілів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, 3 з яких на ліквідацію пожеж, серед яких вперше за довгий час не було пожеж, викликаних ворожими обстрілами.

"Пожеж, спричинених влученням ворожих боєприпасів, не зафіксовано", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники двічі виїжджали на аварійно-рятувальні роботи та 8 разів для надання допомоги населенню, комунальникам і поліції.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

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