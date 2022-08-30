Минулої доби на Харківщині не зафіксовано пожеж у результаті ворожих обстрілів

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, 3 з яких на ліквідацію пожеж, серед яких вперше за довгий час не було пожеж, викликаних ворожими обстрілами.

"Пожеж, спричинених влученням ворожих боєприпасів, не зафіксовано", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, рятувальники двічі виїжджали на аварійно-рятувальні роботи та 8 разів для надання допомоги населенню, комунальникам і поліції.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 14 ворожих вибухонебезпечних предметів.