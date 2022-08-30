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07:30 30.08.2022

ЗС України знищили на півдні до 82 осіб о/с ворога, 30 од. техніки та переправу через Дніпро

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ЗС України знищили на півдні до 82 осіб о/с ворога, 30 од. техніки та переправу через Дніпро

Збройні сили України знищили на півдні до 82 осіб о/с ворога, 30 од. техніки та переправу через Дніпро, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійські підрозділи, продовжуючи виконувати вогневі завдання, збільшили втрати ворога за добу до 82 рашистів та 30 одиниць техніки", - сказано у повідомленні.

Зокрема, українські військові знищили зенітно-ракетну систему С-300, 2 танки Т-72, 11 гаубиць "Мста-Б", 3 реактивні системи залпів. "Град" та "Ураган", важку вогнеметну систему "Сонцепек", самохідну артилерійську установку "Гіацинт-С", самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-С" та 120 мм мобільний міномет, самохідні гаубиці "Акація" та "Мста" протитанкову керовану ракету, 6 одиниць броньованої техніки та 3 склади боєприпасів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Також знищено переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро у районі села Львове, знищено. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Разом із тим, росіяни наростили сили у Чорному морі, тримаючи напоготові 24 "Калібр".

"Вороже угруповання продовжує маневрування 13 кораблів і катерів уздовж Криму в бік Новоросійська, але 3 надводні ракетоносія, споряджені 24 "Калібрами" тримає напоготові", - сказано в повідомленні.

Також українські артилерійські підрозділи минулої ночі завдали ураження по 13 пунктах управління ворога у Херсонському, Бериславському та Каховському районах.

Повітряні сили України шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу атакували позиції протиповітряної оборони супротивника.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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