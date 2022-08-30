Події

07:22 30.08.2022

Під час заворушень в Іраку загинули 15 людей

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Під час заворушень в Іраку загинули 15 людей

Щонайменше 15 людей загинули в Багдаді під час протестів, викликаних звільненням із політики впливового шиїтського богослова Муктади ас-Садра, повідомляє Associated Press.

"Щонайменше 15 протестувальників було вбито, (...) десятки протестувальників поранено в результаті стрілянини, застосування сльозогінного газу та зіткнень із поліцією", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу прессекретар генсекретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Антоніу Гутерреш "із занепокоєнням стежить за протестами, що тривають в Іраку".

"Він особливо стурбований повідомленнями про жертви. Закликає до спокою та стриманості і наполегливо вимагає від усіх залучених сторін вжити негайних кроків з метою деескалації ситуації та уникнення будь-якого насильства", - йдеться в заяві.

У понеділок сотні людей увірвалися до палацу республіки, чільного місця зустрічей іракських політиків із іноземними колегами. Після цього влада Іраку оголосила на всій території країни комендантську годину.

Прихильники впливового богослова шиїта Муктади ас-Садра, який раніше в понеділок оголосив що він йде з політики, кілька тижнів проводять акції протесту, виступаючи проти висування на пост прем'єр-міністра Мухаммеда ас-Судані від блоку "Координаційна структура", очолюваного шиїтськими партіями, підтримуваними Іраном.

Хоча блок ас-Садра завоював більшість місць на недавніх парламентських виборах, йому не вдалося сформувати уряд поза коаліцією із суперниками.

 

 

Теги: #жертви #протести #ірак

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