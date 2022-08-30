Події

07:08 30.08.2022

У Конотопі відновили один із 15 мостів, зруйнованих російською армією

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У Конотопі (Сумська обл.) відновили один із 15 мостів, зруйнованих російською армією під час повномасштабного вторгнення в Україну, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні на Конотопщині відкрили перший відновлений міст, який був зруйнований через військові дії", - написав він у фейсбуці.

Він зазначив, що загалом 15 зруйнованих мостів на Сумщині.

Глава ОВА зазначив, що дві частини мосту поєднали надійною бетонною конструкцією, встановили огорожу, облаштували тротуари.

"Це артерія життя, що поєднує не лише дві громади, а й кілька районів області. Тепер до людей зможуть вчасно доїхати екстрені служби, курсуватимуть рейсові автобуси", - написав він.

За його словами, також цей міст є важливим об'єктом розвитку економіки району та області, що значно скорочує шлях зібраного зерна від поля до місць переробки та зберігання.

"Дякую Державній спеціальній службі транспорту, яка у найкоротші терміни відновила мостовий перехід. Нашим комерційним підприємствам, які займаються будівництвом, слід взяти приклад з військових. Дякую аграріям, Віктору Галі та Олександру Андрущенку, які допомагали у відновленні мосту", - наголосив Живицький.

Він зазначив, що продовжує роботу над відновленням транспортного сполучення в межах Сумщини.

 

 

 

Теги: #сумська_область #живицький

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