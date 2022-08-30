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06:58 30.08.2022

США вважають найбільш безпечним варіантом контрольоване зупинення блоків ЗАЕС

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США вважають найбільш безпечним варіантом контрольоване зупинення блоків ЗАЕС

Найбільш безпечним результатом буде керована зупинка реакторів Запорізької АЕС, заявив представник Пентагону США.

"Ми вважаємо, що найбільш безпечним результатом буде керована зупинка реакторів Запорізької АЕС, що це буде найменш ризикованою лінією поведінки у найближчій перспективі", - сказав представник Пентагону на брифінгу, відповідаючи на питання щодо подій на півдні України.

Він зазначив, що "проте, у нас також є американські вчені, які відстежують дані датчиків радіації на електростанції, і поки що ми не бачили жодних ознак підвищеного або аномального рівня радіації".

Американський чиновник також повідомив, що США перебувають у контакті з українськими колегами.

"Українці розповіли нам те, що ви бачите у відкритих ЗМІ, що вони розпочали якийсь наступ. Ми просто не знаємо його рівня", - заявив він.

"Я, звичайно, не знаю, чи пробили вони перші лінії оборони росіян, але я думаю, що в наступні 24-36 годин у всіх нас буде набагато краще розуміння рівня цього наступу - чи цих наступальних дій в останні кілька тижнів", - наголосив представник Пентагону.

 

 

 

Теги: #сша #блоки #зупинення #заес

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