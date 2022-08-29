Зеленський: Втома від війни – великий ризик для всього світу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втома від війни в Україні є великим ризиком для всього світу.

"Ми всі боїмося втоми від війни, і Росія має певні успіхи на цьому напрямі. Ми говоримо про ціни на газ, ціни на енергоносії. Це те, чого Росія добивалася – ось вам через війну ціни на газ. Через війну – ось вам ціни на нафту, через війну – ось вам голод", - сказав він у понеділок, виступаючи відеозв'язком на 17-му Стратегічному форумі у м. Блед (Словенія).

За його словами, "у Росії є відчуття, що вони живуть на окремій планеті. Вони бачать себе найвпливовішою сторінкою в історії, але цього не буде".

Як зазначив президент, у РФ "зацікавлені реалізувати свої авторитарні бажання завдяки штучним процесам – блокуванню постачання газу, транзиту, блокуванню судноплавства в Чорному морі. Вони постійно створюють штучний дефіцит як до повномасштабного вторгнення, так і після".

"Втома від війни – великий ризик для всього світу. Росія – стратегічна проблема і вирішувати її треба", - заявив Зеленський.

При цьому, говорячи про боротьбу українців, Зеленський сказав: "Не можна втомитися від боротьби за своє життя".