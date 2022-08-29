Події

11:14 29.08.2022

Понад 67 тис. абітурієнтів отримали рекомендації для зарахування на бюджет на основі середньої освіти – МОН

1 хв читати
Понад 67 тис. абітурієнтів отримали рекомендації для зарахування на бюджет на основі середньої освіти – МОН

Понад 67 тис. абітурієнтів отримали рекомендації для зарахування на бюджет на основі повної середньої освіти, повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.

"Від сьогодні в електронних кабінетах вступників на сайті vstup.edbo.gov.ua з'явились рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти. Загалом їх отримали понад 67 тис. осіб для вступу на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування), зокрема за квотою-2. Розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення. Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою", - написав міністр освіти Сергій Шкарлет у телеграм-каналі.

Зазначається, що для зарахування на бюджет такі вступники мають до 18:00 2 вересня подати документи до університетів. Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня.

Якщо вступник не отримав рекомендації на бюджет, його заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

"Не пізніше ніж 19 вересня буде здійснюватися переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти", - йдеться у повідомленні. 

Теги: #бюджет #абітурієнти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:57 12.08.2022
Бюджетний комітет Ради погодив збільшення видатків на оборону та підтримку економіки

Бюджетний комітет Ради погодив збільшення видатків на оборону та підтримку економіки

10:58 12.08.2022
Міносвіти України оприлюднило алгоритм дій для абітурієнтів з іноземним документом про освіту

Міносвіти України оприлюднило алгоритм дій для абітурієнтів з іноземним документом про освіту

18:28 08.08.2022
"Слуга народу" пропонує збільшити видатки держбюджету ще на 270 млрд грн за рахунок внутрішніх позик - законопроєкт

"Слуга народу" пропонує збільшити видатки держбюджету ще на 270 млрд грн за рахунок внутрішніх позик - законопроєкт

18:03 08.08.2022
Шмигаль про пріоритети держбюджету-2023: Збереження макрофінансової стабільності, фінансування збройних сил та підтримка людей

Шмигаль про пріоритети держбюджету-2023: Збереження макрофінансової стабільності, фінансування збройних сил та підтримка людей

10:16 12.07.2022
До бюджету України надійшли $1,7 млрд грантової допомоги від Цільового фонду Світового банку та USAID - Шмигаль

До бюджету України надійшли $1,7 млрд грантової допомоги від Цільового фонду Світового банку та USAID - Шмигаль

19:15 09.07.2022
Рада ухвалила закон, згідно з яким громади у війну зможуть використати спецфонд бюджету на першочергові потреби

Рада ухвалила закон, згідно з яким громади у війну зможуть використати спецфонд бюджету на першочергові потреби

14:28 24.06.2022
Медмережа "Добробут" за 5 міс. перерахувала до держбюджету 111 млн грн податків, надала медичну допомогу понад 150 тис. пацієнтів

Медмережа "Добробут" за 5 міс. перерахувала до держбюджету 111 млн грн податків, надала медичну допомогу понад 150 тис. пацієнтів

17:36 21.06.2022
Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку української армії - Зеленський

Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку української армії - Зеленський

17:22 21.06.2022
Кабмін виділив Мінекономіки 16 млрд грн із резервного фонду держбюджету на гранти для бізнесу

Кабмін виділив Мінекономіки 16 млрд грн із резервного фонду держбюджету на гранти для бізнесу

15:02 10.06.2022
Для абітурієнтів, які не зможуть виїхати на підконтрольну територію, передбачать іспит у форматі дистанційної усної співбесіди

Для абітурієнтів, які не зможуть виїхати на підконтрольну територію, передбачать іспит у форматі дистанційної усної співбесіди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ про справу щодо оборони аеропорту "Київ": Заяви Кривоноса про звільнення з військової служби не відповідають дійсності

ДБР перевіряє обґрунтованість наказів вилучити майно аеропорту "Київ" та пошкодити злітні смуги

Глава "Нафтогазу" очікує зниження температури опалення у приміщеннях українців цієї зими на 4°C - ЗМІ

У Миколаєві припиняється водопостачання, тривають ремонтні роботи

Унаслідок обстрілу Енергодару поранено десятьох людей, двоє у тяжкому стані

ОСТАННЄ

На сайті ОП розмістили довідку про виплати та гарантії для постраждалих унаслідок війни

Адмінбудівлю в центрі Харкова, зруйновану внаслідок ворожого ракетного удару, буде розібрано - Терехов

На Харківщині розробляють плани обов'язкової евакуації у разі потреби, але наразі підстав для неї немає - Синєгубов

Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer та ЗРК RBS-70 - глава МЗС

Генштаб ЗСУ про справу щодо оборони аеропорту "Київ": Заяви Кривоноса про звільнення з військової служби не відповідають дійсності

ДБР перевіряє обґрунтованість наказів вилучити майно аеропорту "Київ" та пошкодити злітні смуги

Глава "Нафтогазу" очікує зниження температури опалення у приміщеннях українців цієї зими на 4°C - ЗМІ

У найближчі дві доби в Україні без істотних опадів

Zakaz.ua відновив доставку продуктів з Меtrо

Швеція надасть Україні допомогу на 1 млрд крон, зокрема 500 млн крон військової підтримки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА