Понад 67 тис. абітурієнтів отримали рекомендації для зарахування на бюджет на основі середньої освіти – МОН

Понад 67 тис. абітурієнтів отримали рекомендації для зарахування на бюджет на основі повної середньої освіти, повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.

"Від сьогодні в електронних кабінетах вступників на сайті vstup.edbo.gov.ua з'явились рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти. Загалом їх отримали понад 67 тис. осіб для вступу на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування), зокрема за квотою-2. Розподіл місць відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного та регіонального замовлення. Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою", - написав міністр освіти Сергій Шкарлет у телеграм-каналі.

Зазначається, що для зарахування на бюджет такі вступники мають до 18:00 2 вересня подати документи до університетів. Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня.

Якщо вступник не отримав рекомендації на бюджет, його заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

"Не пізніше ніж 19 вересня буде здійснюватися переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти", - йдеться у повідомленні.