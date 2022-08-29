Події

09:28 29.08.2022

Ворог обстріляв один із районів Слов'янська, є проблема з постачанням електроенергії

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Ворог обстріляв один із районів Слов'янська, є проблема з постачанням електроенергії

Російські окупанти вночі обстріляли один із районів Слов'янська, інформація про пошкодження уточнюється, жертв та поранених немає, однак є проблема з постачанням електроенергії, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Знову нічний обстріл. Район САТУ. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Жертв та поранених немає. Є проблема з постачанням електроенергії до мікрорайонів Славкурорт, Цілинний, Цегляний. Пов'язана вона з тим, що повністю вигорів трансформатор, від якого було заживлено ці мікрорайони. Ремонту не підлягає. Цілинку та Цегляний протягом тижня перепідключимо, така можливість є", - написав він у фейсбуці.

Ситуація з мікрорайоном Славкурорт, як наголосив мер, набагато складніша. "Намагатимемося її вирішити. Але, на жаль, це не на тиждень і не на два", - написав Лях.

Теги: #словянськ #обстріл

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