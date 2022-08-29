У результаті ранкового ракетного удару по Харкову поранено мирного жителя, за добу із пораненнями госпіталізовано ще двох

Зранку в понеділок російські окупаційні війська обстріляли касетними боєприпасами Київський район Харкова, є постраждалий, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено житлові будинки. Поранення отримав 77-річний чоловік. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, 28 серпня, близько 20:00, окупанти завдали 2 ракетні удари по центру Харкова. Частково зруйновано адміністративні будинки в центрі міста. Ніхто не постраждав.

Минулої доби тривали ворожі обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі. Зруйновано гаражі. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 особи (у Харківському та Богодухівському районах).