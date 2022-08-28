У результаті обстрілу Нікополя загинула жінка, четверо людей поранено

У результаті ворожого обстрілу Нікополя Дніпропетровської області загинула жінка, ще 4 людей було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Нікополі загинула 67-річна жінка. Четверо людей поранено – це троє чоловіків і жінка. Троє з них у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Росіяни били "Градами", "Ураганами", "Смерчами", важкою артилерією. По житлових кварталах, по підприємствах та комунікаціях…", - написав Резніченко у телеграм-каналі.

За неділю ворог обстріляв 10 громад у Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах області. Нікополь і Зеленодольськ було атаковано кілька разів. У результаті обстрілу було пошкоджено будинки, лінії електропередач, газопроводи.

"Масштаби руйнувань уточнюються", - наголосив глава ОВА.