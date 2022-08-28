Події

21:12 28.08.2022

У результаті обстрілу Нікополя загинула жінка, четверо людей поранено

1 хв читати
У результаті обстрілу Нікополя загинула жінка, четверо людей поранено

У результаті ворожого обстрілу Нікополя Дніпропетровської області загинула жінка, ще 4 людей було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Нікополі загинула 67-річна жінка. Четверо людей поранено – це троє чоловіків і жінка. Троє з них у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Росіяни били "Градами", "Ураганами", "Смерчами", важкою артилерією. По житлових кварталах, по підприємствах та комунікаціях…", - написав Резніченко у телеграм-каналі.

За неділю ворог обстріляв 10 громад у Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах області. Нікополь і Зеленодольськ було атаковано кілька разів. У результаті обстрілу було пошкоджено будинки, лінії електропередач, газопроводи.

"Масштаби руйнувань уточнюються", - наголосив глава ОВА.

 

Теги: #жертви #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:15 28.08.2022
Окупанти завдали ракетних ударів по центру Харкова, адмінбудівля зруйнована, про жертви інформації немає

Окупанти завдали ракетних ударів по центру Харкова, адмінбудівля зруйнована, про жертви інформації немає

20:15 28.08.2022
П'ятеро людей загинули, майже 40 постраждали під час ДТП з туристичним автобусом у Туреччині

П'ятеро людей загинули, майже 40 постраждали під час ДТП з туристичним автобусом у Туреччині

11:02 28.08.2022
За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, дві дістали поранень

За добу на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, дві дістали поранень

10:54 28.08.2022
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, одну людину поранено, знищено кілька житлових будинків і госпбудівель

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, одну людину поранено, знищено кілька житлових будинків і госпбудівель

09:08 28.08.2022
Уночі росіяни обстріляли Краматорськ і Слов'янськ, пошкоджено житлові будинки та школу

Уночі росіяни обстріляли Краматорськ і Слов'янськ, пошкоджено житлові будинки та школу

08:49 28.08.2022
Двоє людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя

Двоє людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя

08:33 28.08.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, дві - поранені

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, дві - поранені

08:17 28.08.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 58 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 14 боєприпасів, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 58 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 14 боєприпасів, що не розірвалися

08:12 28.08.2022
Уночі росіяни обстріляли Нікополь, місто частково знеструмлено

Уночі росіяни обстріляли Нікополь, місто частково знеструмлено

20:39 27.08.2022
Окупанти обстріляли Золочів і Донець на Харківщині, одна загибла, один поранений

Окупанти обстріляли Золочів і Донець на Харківщині, одна загибла, один поранений

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна повернеться на Донбас

Ворог завдав удару по об'єкту військової інфраструктури в Сарненському районі

Окупанти намагалися наступати на п’яти напрямках, але скрізь безуспішно

Минулої доби в напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден - Мінінфраструктури

"Азов" жодним чином не причетний до фейкового маніфесту, поширюваного в соцмережах

ОСТАННЄ

Зеленський звільнив Сподара з посади заступника командувача Нацгвардії України

Україна повернеться на Донбас

У результаті обстрілу Оріхова Запорізької області двоє дітей отримали контузію

Зеленський на честь Дня незалежності відзначив держнагородами Усика, Притулу, Верещук, Сидоренка та Хливнюка

У ТИМЧАСОВО ОККУПУВАНОМУ МЕЛІТОПОЛІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Ворог завдав удару по об'єкту військової інфраструктури в Сарненському районі

У ХАРКОВІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Нічним ударом по Запоріжжю пошкоджено дев’ять багатоповерхівок та 40 приватних будинків, 2 зруйновано повністю

Кулеба відвідає Швецію та Чехію 29-31 серпня

Поблизу Вигоди в Карпатах другий день горить ліс, пожежу локалізовано

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА