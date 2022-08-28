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21:05 28.08.2022

Зеленський на честь Дня незалежності відзначив держнагородами Усика, Притулу, Верещук, Сидоренка та Хливнюка

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Зеленський на честь Дня незалежності відзначив держнагородами Усика, Притулу, Верещук, Сидоренка та Хливнюка

Президент України Володимир Зеленський удостоїв державних нагород з нагоди Дня незалежності України низку українських спортсменів, чиновників, митців, співробітників ЗМІ, волонтерів, громадських діячів, викладачів, а також співробітників підприємств, які працювали в районах бойових дій або постраждали від них.

Текст відповідного указу №593/2022 від 23 серпня опубліковано на сайті глави Української держави у неділю.

Серед інших, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено директора-президента "Міжнародної комерційної телерадіокомпанії" (ICTV) Олександра Богуцького, орденом "За заслуги" I ступеня – чемпіона світу з професійного боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика, орденом "За заслуги" ІІ ступеня – волонтера, засновника благодійного фонду Сергія Притулу.

Ордена "За заслуги" ІІІ ступеня удостоєні, зокрема, віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, артист і співак Андрій Данилко, актор Євген Кошовий, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, редактор сайту "Європейська правда" Сергій Сидоренко, журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач, віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Орденом "Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня нагороджено начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, орденами "За мужність" ІІІ ступеня – вокаліста гурту "ТНМК" Олега Михайлюту та вокаліста гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка, медаллю "Захисник Вітчизни" – голову фонду "Повернись живим" Тараса Чмута.

12 осіб удостоєні ордену "За заслуги" ІІІ ступеня посмертно.

Як зазначається у тексті указу, всі вони нагороджені "за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність та самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".

Крім того, згідно з указом, декільком особам присвоєно почесні звання.

Теги: #президент #нагороди #звання

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