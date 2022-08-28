Події

20:02 28.08.2022

Нічним ударом по Запоріжжю пошкоджено дев’ять багатоповерхівок та 40 приватних будинків, 2 зруйновано повністю

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Нічним ударом по Запоріжжю пошкоджено дев’ять багатоповерхівок та 40 приватних будинків, 2 зруйновано повністю

Дев'ять багатоповерхових і 40 приватних житлових будинків пошкоджено у Запоріжжі в результаті ракетного удару російських окупаційних військ по місту в ніч на неділю, два приватні будинки зруйновано повністю, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"У багатоквартирних будинках вибуховою хвилею вибило шибки та зруйнувало віконні рами у квартирах та на сходових клітках. Також пошкодження отримали і 40 приватних будинків. На жаль, два з них зруйновані повністю", - написав Куртєв у телеграмі в неділю.

За його словами, співробітники комунальних служб міста вже зафіксували рівень пошкоджень і видали мешканцям постраждалих будинків плівку для закриття віконних отворів. Вже у понеділок, 29 серпня, у будинках розпочнуться відновлювальні роботи.

"Хочу ще раз закликати запорожців не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу. Ми маємо справу з підлим і підступним агресором, якому байдуже життя цивільних людей. Тому не втрачайте пильності і під час тривоги обов'язково йдіть у безпечні місця", - додав Куртєв.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих у результаті обстрілу минулої ночі двох районів Запоріжжя. "Відомо про п'ять постраждалих будинків і двох постраждалих людей, які травмувалися уламками скла", - написав Куртєв у телеграмі вранці, додавши, що інформація уточнюється.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #руйнування

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