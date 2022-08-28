Киянам рекомендовано зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці через загоряння торфу у Київській області

Мешканцям столиці рекомендується закрити вікна і обмежити час перебування на вулицях міста у зв'язку з займанням торфу у Вишгородському районі Київської області, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу. Киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю ввечері.