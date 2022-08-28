Президент України провів нараду з представниками сектора оборони та безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із представниками сектора оборони та безпеки, повідомила пресслужба глави держави у неділю.

На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони.

"Учасники наради в режимі "таємно" заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях із міжнародними партнерами України", - наголошується в повідомленні.

Також було розглянуто виконання попередніх наказів верховного головнокомандувача.