Події

19:27 28.08.2022

Президент України провів нараду з представниками сектора оборони та безпеки

1 хв читати
Президент України провів нараду з представниками сектора оборони та безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із представниками сектора оборони та безпеки, повідомила пресслужба глави держави у неділю.

На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони.

"Учасники наради в режимі "таємно" заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях із міжнародними партнерами України", - наголошується в повідомленні.

Також було розглянуто виконання попередніх наказів верховного головнокомандувача.

 

 

Теги: #президент #військові #нарада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:03 28.08.2022
Троє нідерландських спецназівців отримали поранення в результаті стрілянини в Індіанаполісі

Троє нідерландських спецназівців отримали поранення в результаті стрілянини в Індіанаполісі

19:38 26.08.2022
Зеленський обговорив із американським телеведучим та коміком Джиммі Феллоном варіанти співробітництва, які б дозволили привернути увагу світу до подій в Україні

Зеленський обговорив із американським телеведучим та коміком Джиммі Феллоном варіанти співробітництва, які б дозволили привернути увагу світу до подій в Україні

20:00 25.08.2022
Заступник глави Офісу президента зустрівся з послом Японії, який передав листа від імператора Нарухіто для Зеленського

Заступник глави Офісу президента зустрівся з послом Японії, який передав листа від імператора Нарухіто для Зеленського

19:52 25.08.2022
Зеленський і Байден обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги та важливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини

Зеленський і Байден обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги та важливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини

21:13 23.08.2022
Зеленський анонсував нагородження людей, які зробили внесок у нашу силу

Зеленський анонсував нагородження людей, які зробили внесок у нашу силу

21:12 23.08.2022
Харків ніколи не підкориться нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет

Харків ніколи не підкориться нечисті, яка не має нічого, крім артилерії та ракет

20:57 23.08.2022
Завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари

Завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари

19:47 23.08.2022
Зеленський не планує переводити Залужного з посади головкома ЗСУ

Зеленський не планує переводити Залужного з посади головкома ЗСУ

19:11 23.08.2022
Україна не завдає ударів по цивільному населенню на тимчасово окупованих територіях

Україна не завдає ударів по цивільному населенню на тимчасово окупованих територіях

06:25 23.08.2022
Зеленський провів нараду з безпеки перед міжнародними зустрічами цього тижня

Зеленський провів нараду з безпеки перед міжнародними зустрічами цього тижня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти намагалися наступати на п’яти напрямках, але скрізь безуспішно

Минулої доби в напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден - Мінінфраструктури

"Азов" жодним чином не причетний до фейкового маніфесту, поширюваного в соцмережах

У тимчасово окупованій Новій Каховці горить завод "Сокіл", де було облаштовано штаб російських окупантів

Кількість загиблих унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 379

ОСТАННЄ

Нічним ударом по Запоріжжю пошкоджено дев’ять багатоповерхівок та 40 приватних будинків, 2 зруйновано повністю

Кулеба відвідає Швецію та Чехію 29-31 серпня

Поблизу Вигоди в Карпатах другий день горить ліс, пожежу локалізовано

Киянам рекомендовано зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці через загоряння торфу у Київській області

На сході Тернопільської області поїзд зійшов із рейок, низка пасажирських рейсів змінили маршрути

Окупанти намагалися наступати на п’яти напрямках, але скрізь безуспішно

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ОЛЕШКАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУЛИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Минулої доби в напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден - Мінінфраструктури

В ЄС планують підтримати призупинення спрощеного візового режиму з Росією - ЗМІ

Український омбудсмен повідомив слідчій комісії ООН про скандальне відео

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА