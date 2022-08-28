Події

14:20 28.08.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В АЛУПЦІ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ КРИМУ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В АЛУПЦІ В ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ КРИМУ

Теги: #крим #вибухи

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