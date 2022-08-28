У тимчасово окупованій Новій Каховці горить завод "Сокіл", де було облаштовано штаб російських окупантів

У будівлі приладобудівного заводу "Сокіл" у тимчасово окупованій Новій Каховці (Херсонська обл.), на території якого російські окупанти облаштували свій штаб, почалася пожежа після влучання в нього декількох снарядів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" очевидці.

У соціальних мережах також повідомляється про пожежу на території підприємства, деякі користувачі публікують відеозаписи, на яких видно, що над заводом піднімається стовп диму.

Пізніше депутат обласної ради Сергій Хлань підтвердив інформацію про нанесення удару українськими військовими по військовому штабу окупантів на території "Сокола".

"Хоч пропагандисти пишуть, що їхнє «ПВО» було чітко чути — в Новій Каховці рашисти отримали чергову бавовну від ЗСУ. Наші вдарили по штабу, який орки облаштували на заводі "Сокіл", - написав Хлань у фейсбуці.

Раніше повідомлялося про звуки вибухів у районі Нової Каховки в Херсонській області.