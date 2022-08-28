Спекотна погода збережеться в Україні найближчої доби

У ніч на понеділок, 29 серпня, у східних, північно-східних, вдень у західних і Житомирській областях короткочасний дощ, місцями гроза; на решті територій без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 29-34°, у західних областях 23-28°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 29 серпня найвища температура вдень була 33,7 в 1992 р., найнижча вночі 5,5 в 1966 р.

У вівторок, 30 серпня, в південно-західних, вдень і в центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті територій без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, 30 серпня в центральних областях 26-31°; на півдні та сході країни вночі 17-22°, вдень 29-34°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.

28 серпня на 8 годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 23-25°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ 23°.