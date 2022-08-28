Події

12:40 28.08.2022

Кулеба: російські загарбники перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент

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Кулеба: російські загарбники перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент

Російські військові повинні якомога швидше залишити територію Запорізької АЕС, оскільки їхнє перебування на станції ставить під загрозу весь континент, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Протягом десятиліть ядерна безпека залишається головним пріоритетом України, особливо враховуючи наше трагічне минуле. Російські загарбники перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент", - написав Кулеба в Твіттері в неділю.

За його словами, російські військові "повинні забратися з території станції, оскільки їм там нічого робити". 

Теги: #кулеба #заес

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