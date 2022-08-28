Події

11:09 28.08.2022

Уночі Марганецьку громаду обстріляли, ймовірно, модернізованими ракетами С-300

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Уночі Марганецьку громаду обстріляли, ймовірно, модернізованими ракетами С-300

У ніч на неділю російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, попередньо - модернізованими ракетами С-300, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Уночі район обстріляно з використанням РСЗВ та важкої артилерії. На території міста Марганця знайдено залишки ракети. Ймовірно, йдеться про С-300, які росіяни модернізують для застосування по наземних цілях. Військові з’ясовують подробиці", - написав він у телеграм-каналі.

Голова РВА уточнив, що Марганецьку громаду було обстріляно двічі. "Один будинок знищено, близько 10 пошкоджено. Пошкоджено кілька промислових приміщень і лінії електропередач. Люди не постраждали", – зазначив він.

Євтушенко повідомив також про потрійний обстріл Нікополя з використанням ствольної артилерії. За його словами, пошкоджено п'ять житлових будівель і стільки само господарських будівель, один автомобіль. "Люди не постраждали", – наголосив очільник РВА.

Крім того, окупанти з РСЗВ обстріляли Червоногригорівську громаду. Пошкоджено житловий будинок. Люди не постраждали.

Теги: #обстріл #марганець

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