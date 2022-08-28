Події

10:44 28.08.2022

Кількість загиблих унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 379

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Кількість загиблих унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 379

Станом на ранок 28 серпня внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ проти України загинули 379 дітей, 733 поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області – 388, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 67, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 44.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

26 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури смт Кам'янка Пологівського району Запорізької області загинули двоє хлопчиків - 8 років і рік і 8 місяців.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 навчальних закладів. Із них 289 зруйновано повністю.

Теги: #діти #війна

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