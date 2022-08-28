На південному напрямку за добу знищено 35 окупантів, 11 одиниць техніки, два склади боєприпасів та польовий пункт боєпостачання

За добу суботи, 27 серпня, ЗСУ знищило 35 окупантів, 11 одиниць автомобільної та броньованої техніки, два склади боєприпасів у Дудчанах та Давидовому Броді, а також польовий пункт боєпостачання у Воскресенському, повідомили у ОК "Південь".

За інформацією українських військових, у суботу армійською авіацією завдано 3 удари по 2 опорних пунктах противника у Солдатському та Олександрівці, по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі.

"Ракето-артилерійськими підрозділами в рамках реалізації вогневих завдань підтверджено втрати ворога в кількості 35 рашистів. Також знищено гаубицю "Мста-Б", самохідну артилерійську гармату "Нона", 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки, 2 склади боєприпасів в Дудчанах та Давидовому Броді і 1 польовий пункт боєпостачання у Воскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", – йдеться у зведенні.

В ОК зазначили, що протягом дня противник завдав ударів по позиціях ЗСУ ударними безпілотниками, вертолітними парами та з винищувача-бомбардувальника ракетою Х-59 класу "повітря-поверхня".

Також увечері з вертольота Мі-24 противник атакував некерованими ракетами об'єкти інфраструктури Нікополя. Зруйновано одну будівлю, без втрат.

Корабельне угруповання ворожого флоту з 11 одиниць тримається поблизу кримського берега, але 3 ракетоносії, з яких 1 підводний, тримають напоготові зо 2 десятки ракет типу "Калібр".