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07:42 28.08.2022

Джонсон вважає, що наступні кілька місяців будуть важкими, але Україна переможе, а Велика Британія відновиться

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Джонсон вважає, що наступні кілька місяців будуть важкими, але Україна переможе, а Велика Британія відновиться

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наступні кілька місяців будуть важкими для Британії внаслідок російської агресії. Він також переконаний у перемозі українського народу та відновленні Великої Британії.

"Ми не повинні піддаватися путінській агресії. Наступні кілька місяців будуть важкими, але я переконаний, що відновлення Британії буде золотим", - написав він у Твіттері в ніч проти неділі.

Він також висловив упевненість у перемозі українського народу.

"У цьому жорстокому армрестлінгу український народ може і переможе. І Британія також", – констатував Джонсон.

 

 

 

Теги: #війна #британія #позиція

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