Сербія та Косово дійшли згоди про визнання документів

Сербія та Косово домовилися про перереєстрацію документів та автомобільних номерних знаків, повідомив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Я радий, що ми знайшли європейське рішення, яке полегшує поїздки між Косово та Сербією, що відповідає інтересам усіх громадян Косова та Сербії", - написав він у твіттері в суботу.

"У рамках діалогу за сприяння ЄС Сербія погодилася скасувати в'їзні/виїзні документи для власників косовських посвідчень особи, а Косово погодилося не запроваджувати їх для власників сербських посвідчень особи", – уточнив Боррель.

Він подякував лідерам обох країн, а також відзначив "чудову практичну співпрацю ЄС і США".

Відносини між країнами загострилися наприкінці липня.