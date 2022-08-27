Окупанти в суботу обстріляли Нікополь і три громади на Дніпропетровщині

Протягом доби суботи, 27 серпня, російські окупанти завдали ракетних ударів та обстріляли зі ствольної артилерії Нікополь та три громади Дніпропетровської області. Є руйнування серед будівель без жертв, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"По Нікополю сьогодні завдали ракетного удару. Окупанти випустили дві ракети "земля-повітря". Зачепило адмінбудівлю, дві багатоповерхівки. Крім того, виникла пожежа на відкритій території. В результаті обстрілу постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі в суботу ввечері.

Крім того, противник зі ствольної артилерії вдарив по Марганецькій громаді. "Люди не постраждали. Є пошкодження двох десятків будівель та лінії електропередач", – зазначив Лукашук.

За його словами, без жертв, без руйнувань обійшлося у Криворізькому районі, де окупанти вдарили по прикордонних територіях Зеленодольської та Апостолівської громад.

Голова облради також повідомив, що у Томаківській громаді сьогодні ЗСУ збили безпілотник росіян.