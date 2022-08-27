Події

19:36 27.08.2022

Казахстан на рік призупинить експорт військової продукції

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Казахстан на рік призупинить експорт військової продукції

Казахстан призупинить до кінця серпня 2023 року експорт військової продукції, повідомила пресслужба уряду республіки в суботу.

Таке рішення було ухвалено на засіданні комісії з питань оборонної промисловості під головуванням прем'єр-міністра країни Аліхана Смаїлова, йдеться у повідомленні кабінету міністрів.

"Учасники розглянули пропозицію міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку призупинити експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року. Ця пропозиція членами комісії була підтримана", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #казахстан #експорт #заборона #озброєння

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