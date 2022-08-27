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14:39 27.08.2022

Омбудсмен: сподіваюся, що наступний верховний комісар ООН з прав людини захищатиме права людини, а не турбуватиметься про свою "нейтральність"

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Омбудсмен: сподіваюся, що наступний верховний комісар ООН з прав людини захищатиме права людини, а не турбуватиметься про свою "нейтральність"

Наприкінці літа 2022 року завершується каденція верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, сподіваюся, що наступний верховний комісар ООН з прав людини справді захищатиме права людини, а не турбуватиметься про свою "нейтральність", заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Нейтральність" міжнародних організацій давно стала на озброєння диктаторських режимів, але з 24 лютого 2022 року ця зброя в руках російської армії вбила 5,5 тис. мирних жителів України, серед яких майже тисяча дітей", - написав він у телеграм-каналі.

Лубінець заявив, що "нейтральні" заяви Бачелет і створення різних моніторингових місій не знизило кількості жертв серед мирних жителів міст і селищ, як і не отримали створення місії доступу до Маріуполя, Оленівки або ЗАЕС.

"Показова м'якість і бездіяльність ООН тільки заохочує ворога діяти з дедалі більшою жорстокістю. Мільйони доларів, які щодня використовують бюрократи ООН на захист прав людини, не впливають на виконання мандата, на них покладеного", - зазначив омбудсмен.

Також він наголосив, що РФ корумпувала більшість міжнародних інституцій за гроші громадян демократичних країн.

"Це гроші за продаж енергоносіїв, які віддають на купівлю позицій і голосів в ОБСЄ, ООН або навіть Amnesty International. Ще частина грошей іде на пропаганду і фейк ньюз, а ще більша – на зброю, щоб знищувати наші міста", - додав він.

Омбудсмен заявив, що очікує разом з українцями рішучих реформ у світовій та європейській системах колективної безпеки та системах захисту верховенства права і прав людини, і говоритиме про це під час чергової сесії Ради ООН з прав людини в Женеві 4 жовтня цього року.

"Міжнародні інститути повинні припинити бути символом тільки "занепокоєння" і заклику до обох сторін дотримуватися взятих зобов'язань". Це наша вимога до Європи та світу. Україна вже взяла на себе основний удар щодо захисту прав людини і демократичних цінностей. Все те, що РФ знищила у себе, вона хоче знищити в Європі: свободу слова і свободу зібрань, вільні вибори, свободу від тортур і рабства. І обов'язок ООН - підтримати Україну в цій боротьбі. Або зникнути - як зникла Ліга Націй", - зазначив він.

Теги: #оон #омбудсмен #права_людини #лубінець

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